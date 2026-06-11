Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге возросло до шести

В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали четыре пешехода и два пассажира, передает ТАСС со ссылкой на городскую ГИБДД. Всех пострадавших госпитализировали.

Авария произошла 10 июня в Ленинском районе. Автобус частного перевозчика столкнулся с легковушкой, выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, у них диагностировали переломы, ушибы и гематомы. Возбуждены уголовные дела в отношении водителя и директора транспортной компании, оба задержаны.