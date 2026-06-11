В Екатеринбурге возбудили дело после смертельного ДТП с автобусом

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге выросло до пяти человек. Возбуждены уголовные дела в отношении водителя и директора транспортной компании, оба задержаны, сообщил региональный СКР.

По версии следствия, ДТП спровоцировал водитель автобуса, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Возбуждены дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

У пяти пострадавших граждан были диагностированы переломы, ушибы и гематомы. «Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых (цитата по ТАСС).

Авария произошла 10 июня в Ленинском районе. Автобус частного перевозчика столкнулся с легковым автомобилем, выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Погибли четыре человека.