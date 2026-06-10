Четыре человека погибли при наезде автобуса на пешеходов в Екатеринбурге

В Ленинском районе Екатеринбурга произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. Среди погибших — один ребенок, написал губернатор Денис Паслер в Telegram-канале. По его словам, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Автобус частного перевозчика столкнулся с легковым автомобилем, выехал на тротуар и наехал на пешеходов, сообщил господин Паслер. Автобус снес забор и врезался в храм Большой Златоуст на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта, уточняет 66.ru.

Спасатели деблокируют пострадавших, добавил губернатор. На месте происшествия работают семь бригад скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Причины аварии устанавливаются. Денис Паслер поручил проверить всех перевозчиков на соблюдение требований о медосмотрах водителей и техосмотрах транспортных средств.