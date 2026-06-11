«Мираторг» назвал сумму ущерба от атак ВСУ на предприятия в приграничье

Суммарные потери из-за атак на инфраструктуру предприятий «Мираторга» в приграничных регионах превышают 20 млрд руб., сообщил президент холдинга Виктор Линник. Он заверил, что компания все равно сохраняет рабочие места.

В названную сумму входят убытки от повреждений объектов, потери продукции, упущенная выручка из-за остановок отдельных площадок и переориентации логистики, а также рост стоимости страхования и операционных расходов. «Несмотря на эти потери, мы сохраняем рабочие места, выполняем обязательства перед партнерами и продолжаем инвестировать в модернизацию наших предприятий»,— сказал господин Линник в интервью ТАСС на ПМЭФ.

По оценке Следственного комитета, причиненный ВСУ ущерб в приграничных регионах России превысил 140 млрд руб. Президент Владимир Путин поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших от ударов ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Белгородские власти оценивали восстановление региона в 157 млрд руб., брянские — в 40 млрд руб.