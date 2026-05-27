СКР оценил в полтриллиона рублей ущерб новым регионам от действий ВСУ

Причиненный ВСУ ущерб на территории приграничных регионов России превысил 140 млрд руб., заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, суммы подтверждены «экспертным путем» и прикреплены к материалам уголовных дел.

«Размер материального ущерба, причиненного ВСУ на территории новых субъектов России, составляет на текущий момент более 560 млрд руб. На территории приграничных и тыловых регионов страны — свыше 140 млрд руб.»,— сказала госпожа Петренко на Международном форуме по безопасности (цитата по ТАСС).

Светлана Петренко уточнила, что 1145 «представителей киевского режима» и их пособников были осуждены в России за убийства, теракты, жестокое обращение с гражданским населением и участие в боевых действиях в качестве наемников. Сейчас российский суд заочно рассматривает уголовное дело против 41 члена высшего военного руководства Украины, обвиняемых «в геноциде населения народов Донбасса».

В мае 2025 года президент Владимир Путин поручил подготовить программу комплексного восстановления пострадавших от ударов ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Поручение исполняет Минэкономики совместно с администрацией президента. Белгородские власти оценивали восстановление региона в 157 млрд руб., брянские — в 40 млрд руб.