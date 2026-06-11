На Дону объем предоставленных бытовых услуг достиг 26 млрд рублей

В Ростовской области объем предоставленных услуг бытового характера населению в январе-марте 2026 года достиг 26 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,8 % выше год к году. По данному показателю в рейтинге субъектов РФ регион находится на пятом месте. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном департаменте потребительского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Бытовые услуги оказывают более 13,2 тыс. предприятий, что на 1,2% или на 164 предприятия больше, чем в 2025 году. На них заняты более 47 тыс. специалистов. Наиболее высокий рост отмечался в услугах фотоателье (108,9%), по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (105,2%), в парикмахерских и косметических услугах (104,6%).

В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес приходился на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (44,9%), ремонту и строительству жилья и других построек (19,9%), а также парикмахерских и косметических услуг (12,6%).

«Самая низкая доля в общем объеме бытовых услуг приходится на услуги по химчистке и крашению, услуги прачечных (0,6%), услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви (0,8%), услуги по аренде, лизингу и прокату (0,8%), услуги фотоателье (1,4%), услуги саун, бань и душевых (1,6%)»,— отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в 2025 году в регионе развивались услуги парикмахерских (более 3,2 тыс. объектов, рост на 3% или на 95 объектов), услуги по ремонту и пошиву трикотажных изделий (всего 190 объектов, рост на 3% или шесть объектов), услуги химчистки и крашения (всего 147 объектов, рост на 3,5% или на пять объектов) и услуги непроизводственного характера (более 1,1 тыс., рост 8,5% или на 88 объектов).

Наталья Белоштейн