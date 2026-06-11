ЗАЭС второй раз за месяц осталась без внешнего электроснабжения

На Запорожской АЭС со вчерашнего вечера отключено внешнее энергоснабжение. Для питания станции подключены резервные дизель-генераторы, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

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Фото: @znppofficial ЗАЭС

Фото: @znppofficial

По данным пресс-службы, высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1» вечером 10 июня была отключена действием автоматики. На ЗАЭС заверили, что радиационный фон «находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм».

«Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме»,— добавили в пресс-службе.

В предыдущий раз Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена 5 июня. Причиной также было отключение линии электроснабжения «Ферросплавная-1». За сутки до этого Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило об ударах по Запорожской ТЭЦ — единственной из оставшихся внешних источников электроэнергии для атомной станции. Для ремонта вводили режим тишины, но Росатом заявил о его нарушении Украиной.

Об ударах по ЗАЭС — в материале «Прицельно по здравому смыслу».