Лихачев сообщил об ударе ВСУ по Запорожской АЭС во время режима тишины

Вооруженные силы Украины ударили по Запорожской АЭС, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, при атаке пострадали три инженера, два из них находятся в тяжелом состоянии. Пресс-служба ЗАЭС сообщает о пяти пострадавших. Утром 5 июня на станции начал действовать режим тишины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Удар был нанесен беспилотниками в 13:15 (12:15) мск около одной из опор линии электропередачи «Днепровская», уточнила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале. В тот момент там находились сотрудники группы разминирования Минобороны России. Пяти пострадавшим военнослужащим оказали медицинскую помощь.

Господин Лихачев призвал Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) обратить внимание на нарушение режима прекращения огня. «Мы будем делать все, чтобы обеспечить и людей, их безопасность и защиту в Энергодаре, мы призываем всех еще раз обратить внимание на то, что реально происходит на площадке»,— сказал гендиректор «Росатома» журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

Режим прекращения огня объявили Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси для ремонта линии «Днепровская». Он должен продлиться до 23 июня. Украинская сторона предоставила гарантии безопасности проведения работ, сообщила пресс-служба ЗАЭС.