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МАГАТЭ сообщило об ударах по питающей атомную станцию Запорожской ТЭЦ

Запорожская ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), подверглась атаке. О соответствующем уведомлении от администрации ЗАЭС сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) в X.

Представители МАГАТЭ на ЗАЭС увидели легкий дым, поднимающийся со стороны электростанции, и услышали звуки боевых действий, указывается в публикации. Как отметили в агентстве, ЗТЭЦ — единственный из оставшихся внешних источников электроэнергии для атомной станции, который необходим для охлаждения ее шести реакторов и предотвращения угрозы ядерной аварии.

«В последние недели (подача электричества.— “Ъ”) неоднократно прекращалась, оставляя станцию полностью зависимой от аварийных дизельных генераторов»,— уточнили в МАГАТЭ. На данный момент линия электропередачи все еще подключена. Согласно полученной информации, персонал ЗТЭЦ находится в укрытии, указано в публикации.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу инцидента. По его словам, атака должна немедленно прекратиться, чтобы не допустить длительного отключения электроэнергии на ЗАЭС.

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