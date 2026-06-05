ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью обесточена. Это произошло из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ, которая обеспечивает внешнее питание станции, сообщили в Telegram-канале станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запорожская атомная электростанция

Фото: Пресс-служба ЗАЭС Запорожская атомная электростанция

Фото: Пресс-служба ЗАЭС

Энергоблоки ЗАЭС перевели на питание от резервных дизельных генераторов. «Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано»,— говорится в сообщении.

Персонал принимает необходимые меры для безопасного состояния энергоблоков. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения в норме и не превышает установленных норм.

Запорожская АЭС уже 17 раз теряла внешнее электроснабжение с начала боевых действий на Украине. 4 июня Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило об ударах по Запорожской ТЭЦ — единственной из оставшихся внешних источников электроэнергии для атомной станции.

Утром 5 июня на ЗАЭС ввели режим тишины для проведения ремонта, а уже днем глава Росатома Алексей Лихачев заявил о его нарушении. По его словам, ВСУ нанесли удар БПЛА около одной из опор линии электропередачи «Днепровская». Пострадали три инженера, двое из них — в тяжелом состоянии.