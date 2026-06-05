Лихачев: режим тишины в районе Запорожской АЭС продлится до 23 июня

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси договорились установить режим тишины на Запорожской АЭС. Он начал действовать сегодня в 6:00 и продлится до 23 июня. Это следует из заявления господина Лихачева.

«Сегодня, в 6 утра, начал действовать режим тишины, о котором, при содействии МАГАТЭ, пытались договориться с конца марта. Режим позволит нам приступить к ремонтным работам на линии электропередач "Днепровская"... Напомню, что это уже шестой режим тишины за последний год»,— указано в заявлении главы «Росатома».

Алексей Лихачев анонсировал межведомственные консультации с МАГАТЭ в Калининграде. Они пройдут 10 июля. Делегации будут представлены в расширенном составе. Основным вопросом на переговорах станет «запредельно тяжелая ситуация» вокруг ЗАЭС, заявил господин Лихачев.

В конце мая ВСУ атаковали ЗАЭС. Беспилотник повредил здание машинного зала шестого энергоблока. По словам Алексея Лихачева, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает вероятность случайного отклонения БПЛА от курса. Накануне МАГАТЭ сообщило об ударах по питающей атомную станцию Запорожской ТЭЦ — единственному из оставшихся внешних источников электроэнергии для атомной станции. Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаку.