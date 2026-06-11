Главные новости к утру 11 июня

Три человека пострадали в Краснодарском крае из-за налета беспилотников. В поселке Афипском после падения обломков БПЛА начался пожар на территории НПЗ.

США нанесли новую серию ударов по территории Ирана. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте.

Власти Ирана объявили, что страна закрывает проход для всех нефтяных танкеров и торговых судов через Ормузский пролив. ВС США утверждают, что движение через пролив закрыто не было.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны «к чертовой матери разбомбят Иран» следующей ночью, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что не видит себя в роли представителя Европы на возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.