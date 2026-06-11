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На НПЗ в Краснодарском крае начался пожар из-за падения обломков БПЛА

Силы ПВО отражают налет беспилотников Северском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона. Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в поселке Афипском.

Обломки беспилотников также обнаружены по трем адресам частного сектора, указано в сообщении оперштаба. В одном из домовладений загорелась хозпостройка. Еще в одном доме взрывной волной выбило остекление. Нарушена газовая магистраль.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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