Более 60% дончан не доверяют безопасности банковских приложений

Основной причиной отказа от использования онлайн-сервисов банков жители Ростовской области называют опасения за безопасность своих данных и средств. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, среди респондентов, не пользующихся дистанционным доступом к банковским счетам, 61,4% заявили о недоверии к технической безопасности онлайн-сервисов финансовых организаций. По сравнению с предыдущим годом показатель практически не изменился.

Второй по распространенности причиной стало отсутствие необходимых навыков работы с цифровыми сервисами. На это указали 20,4% участников опроса. Еще 10,3% респондентов объяснили отказ от онлайн-банкинга отсутствием необходимых технических устройств, а 7,9% — проблемами с доступом в интернет или качеством связи.

Авторы исследования связывают осторожное отношение к дистанционным финансовым сервисам с сохраняющимися рисками телефонного и интернет-мошенничества. Несмотря на активное развитие цифровых банковских услуг, именно вопросы безопасности остаются главным фактором, сдерживающим доверие части пользователей к онлайн-обслуживанию.

При этом мобильные банковские приложения остаются самым популярным способом дистанционного управления счетами среди тех жителей региона, которые пользуются цифровыми сервисами. В 2025 году специализированные приложения интернет-банков использовали 79,3% участников опроса.

Опрос потребителей финансовых услуг проводился в 54 муниципальных образованиях Ростовской области. В нем приняли участие 2964 человека.

Валерий Климов