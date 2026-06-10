В КБР осудили устраивавших самосуды участников «шариатских патрулей»

Черекский районный суд Кабардино-Балкарии признал виновными 17 жителей республики по делу о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в январе 2023 года местный религиозный радикал создал экстремистское сообщество, участники которого пропагандировали религиозное превосходство и навязывали окружающим собственные представления о нормах поведения.

По данным суда, в 2023–2024 годах фигуранты организовывали так называемые «шариатские патрули». Участники группы выявляли людей, которых подозревали в употреблении алкоголя, наркотиков или ином поведении, противоречащем их религиозным взглядам.

Следствие установило, что участники сообщества проводили незаконные разбирательства, оказывали психологическое давление на граждан и применяли насилие. В ряде случаев потерпевших заставляли публично признавать вину, приносить извинения и обещать изменить образ жизни.

Организатору группы было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества), остальным 16 фигурантам — по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). В ходе судебного процесса все подсудимые признали вину и раскаялись.

Суд приговорил организатора к четырем годам и трем месяцам колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе религиозных общественных организаций.

Остальные участники получили от двух лет одного месяца до двух лет десяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Валерий Климов