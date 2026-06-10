Gloria Jeans перевела большинство офисных сотрудников в Дубай

Fashion-ритейлер Gloria Jeans, избавляющийся от производств в России, перевел головной офис в Дубай. Об этом сообщило отраслевое издание Shopper’s. По его информации, московский офис продолжит работать как региональный для поддержки розницы в России. В Дубай переведено большинство офисных сотрудников.

«Было решено, что это эффективнее с точки зрения управления производством, закупкой материалов»,— сказал Shopper’s сотрудник HR-отдела Gloria Jeans. По информации издания, сейчас в офисе в Дубае работают 100–120 сотрудников. «Предлагали переезд очень многим, некоторые соглашались, кто-то нет»,— сказал собеседник Shopper’s.

Gloria Jeans приступила к организации офиса в Дубае летом 2025 года. Ритейлер тогда разместил на сайте по поиску сотрудников hh.ru вакансии ассистента отдела логистики и администратора офиса. Сейчас в Дубае уже находится почти вся управленческая команда, сообщил Shopper’s партнер консалтинговой компании Nikoliers Андрей Косарев.

Цель переезда в Дубай — привлечение иностранных специалистов к созданию коллекций, отметила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, собственник компании и коммерческий департамент, управляющий магазинами в России и странах бывшего СНГ, остаются в России.

Ранее в совет директоров Gloria Jeans вернулась Мария Островская, следует из отчетности АО «Корпорация «Глория джинс» за 2025 год. Она была гендиректором компании в 2004 году и в 2011–2017 годах. По информации собеседника «Ъ» на рынке, госпожа Островская сейчас живет в Дубае, и именно «под нее» компания формирует офис и команду в ОАЭ.

Как сообщал «Ъ», основатель Gloria Jeans Владимир Мельников обратился в Минпромторг с просьбой помочь продать или сдать в аренду две производственные площадки в Ростовской области — в Шахтах и Новошахтинске. Ведомство направило письмо с предложением крупнейшим участникам рынка ритейла одежды.

Подробнее — в материале «Ъ» «На чужое плечо».

Виктория Колганова, Елизавета Шмакова