Живодерам хотят прибавить год

В Заксобрание Петербурга внесен проект законодательной инициативы об ужесточении наказания за насилие над животными. Депутат от фракции КПРФ предлагает увеличить сроки лишения свободы за совершение таких преступлений. Аналогичный законопроект парламентария ЗакС уже рассматривал два года назад, однако тогда инициатива не была принята. Тема жестокого обращения с животными периодически поднимается на разных уровнях власти: в марте в Совфеде предложили увеличить штрафы до 1 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Насилие над животным или его убийство будет считаться преступлением средней тяжести, а при наличие отягчающих обстоятельств — тяжким преступлением

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Насилие над животным или его убийство будет считаться преступлением средней тяжести, а при наличие отягчающих обстоятельств — тяжким преступлением

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Автор инициативы — депутат от фракции КПРФ Алексей Зинчук — предлагает увеличить сроки лишения свободы за жестокое обращение с животными. Согласно нынешней версии ст. 245 УК РФ, максимальное наказание за причинение увечий животному или его убийство (ч. 1) — три года лишения свободы. За это же преступление, совершенное группой лиц, с применением садистских методов, в присутствии детей или опубликованное в интернете (ч. 2),— от трех до пяти лет лишения свободы.

Парламентарий предлагает прибавить к этим срокам год: следовательно, по ч. 1 максимальное наказание будет четыре года лишения свободы, по ч. 2 — от пяти до шести лет.

Кроме того, депутат считает необходимым увеличить длительность обязательных работ с 360 до 480 часов и срок исправительных работ для признанных виновными по первой части статьи — с одного года до двух.

Изменение сроков лишения свободы повлияет на категорию тяжести преступления, говорится в пояснительной записке к документу. Так, насилие над животным или его убийство будет считаться преступлением средней тяжести, а при наличии отягчающих обстоятельств — тяжким преступлением. Следовательно, заниматься такими случаями будут следователи, а срок привлечения к ответственности составит шесть лет. Чтобы соответствующие поправки были внесены в Уголовный кодекс РФ, инициативу сначала должны поддержать в петербургском ЗакСе, а затем в Госдуме.

«Предлагаемые изменения направлены на обеспечение более эффективной защиты животных от жестокого обращения и усиление ответственности за подобные действия. Животные, как правило, не могут защитить себя от людей, и наша обязанность — обеспечить им право на жизнь и предотвратить причинение вреда со стороны недобросовестных граждан»,— говорится в пояснительной записке.

Аналогичный законопроект Алексей Зинчук уже вносил в петербургский парламент в феврале 2024 года. Тогда предполагалось, что сроки будут увеличены до пяти лет по ч. 1 и до семи лет по ч. 2. Согласно сайту ЗакСа, законопроект не был принят. Алексей Зинчук рассказал «Ъ Северо-Запад», что Совет законодателей РФ счел предложенное наказание чрезмерно суровым и рекомендовал ему пересмотреть нормы.

«Этот законопроект позволит реально наказывать людей, которые жестоко относятся к животным. Вопрос не в сроках, а в квалификации. Сейчас, на мой взгляд, закон не до конца эффективен»,— отмечает господин Зинчук.

Инициативы об ужесточении наказания за насилие и убийство животных периодически звучат с разных трибун. В марте сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести штрафы в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. В феврале в правительстве РФ одобрили законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев.

В 2025 году депутат Госдумы Георгий Арапов («Новые люди») предлагал проводить обязательную судебно-психиатрическую экспертизу подозреваемых в жестоком обращении с животными, чтобы выявить у таких граждан психологические отклонения. В январе законопроект был отклонен.

В пояснительной записке к документу парламентарий приводил статистику преступлений по ст. 245 УК РФ: в 2024 году — 656 случаев, в 2023-м — 682, в 2022-м — 709, в 2021-м — 673. Одним из последних громких случаев стало убийство бездомных котят в Ставропольском крае.

Надежда Ярмула