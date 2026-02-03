С конфискацией хвостатого имущества

В правительстве РФ одобрили законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев. Для этого необходимо внести правки в УК и КоАП РФ, поскольку кошки и собаки являются собственностью граждан. Тот же законопроект содержит предложение создать на основе службы 112 систему реагирования на жалобы о нападениях животных. Опрошенные “Ъ” эксперты не понимают, куда будут помещать конфискованных животных и кто оплатит уход за ними.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Поправки к закону «Об ответственном обращении с животными» еще в мае 2025 года внесла в Госдуму группа из 37 депутатов разных фракций, включая Нину Останину (КПРФ) и Бийсултана Хамзаева (ЕР). Они предлагают создать «систему реагирования» на сообщения граждан об агрессивных животных. Инициатива подразумевает «оперативное реагирование» органов власти. Для этого будут задействованы оператор экстренной службы 112, владельцы приютов для животных, местные отделения Роспотребнадзора и неназываемый «уполномоченный орган» власти. Ранее господин Хамзаев приводил статистику о зафиксированных в 2024 году 360 тыс. случаев нападений животных на граждан, из которых 237 тыс. пришлись на укусы собак (см. “Ъ” от 13 мая 2025 года).

Также депутаты предлагают узаконить конфискацию домашних животных у владельцев в случае жестокого обращения с ними. Изъятие должен одобрить суд, а конфискованное животное необходимо передать в приют. Отметим, что сейчас закон допускает изъятие диких животных, содержащихся в неволе с нарушениями (например, крупных хищников).

В правительстве РФ концептуально поддержали законопроект, но высказали ряд замечаний к нему. Согласно ст. 243 ГК РФ, конфискация имущества, в том числе домашних животных, возможна лишь в случае совершения гражданином правонарушения. Тогда как в ст. 104.1 («Конфискация имущества») и ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), а также ст. 8.52 КоАП РФ («Несоблюдение требований к содержанию животных») подобная возможность не прописана — и это нужно исправить.

«Номер 112 повсеместно распространен, людям не надо будет его учить»,— видит плюс у первой инициативы учредитель благотворительного фонда «Благополучие животных» Татьяна Константинова. Однако она не уверена в «готовности инфраструктуры» к жалобам граждан на животных: «Готова ли система принимать такие обращения, как она будет их маршрутизировать? Кто будет обучать дополнительных операторов?» Примечательно, что вопрос о том, кто должен реагировать на подобные звонки в 112, задавали и чиновники при обсуждении концепции законопроекта в мае 2025 года. Так, представитель Россельхознадзора Елена Цветкова указывала, что домашние животные не являются предметом надзора ведомства.

Глава благотворительного фонда «Бим» Дарья Тараскина сомневается в эффективности инициативы о конфискации. «Животные — это собственность. Как будут отбирать эту собственность, куда помещать? — не понимает госпожа Тараскина.— И что будет дальше? Ведь средняя жизнь животного — 15 лет». По ее мнению, депутаты «не с того начинают»: «Начинать надо со строительства приютов, куда будут помещать этих животных. Причем реальных приютов, а не живодерен». Татьяна Константинова также задается вопросами, какие службы будут отслеживать факты жестокого обращения и «что дальше будет происходить с нерадивыми хозяевами». Эксперт называет законопроект «благими намерениями, которым не хватает проработки»: «А это несет риски, что инициатива не будет работать». Дарья Тараскина согласна: «Уже сейчас есть полиция, есть суды, но защиты животные так и не получают». «На практике сегодня крайне редко дают реальные сроки за жестокое обращение с животными,— подтверждает председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.— Граждане, идущие на такие нарушения, должны четко осознавать, что это является уголовным преступлением».

Александр Воронов, Вероника Белоброд