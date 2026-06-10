Суд над экс-министром финансов Ростовской области начался с часовой задержкой

Очередное заседание по уголовному делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой в Кировском районном суде Ростова-на-Дону началось примерно на час позже запланированного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

На этот раз задержка не была связана с доставкой подсудимой, из-за чего ранее слушания неоднократно переносились. Причиной стало затянувшееся рассмотрение другого дела в том же зале суда.

После ожидания процесс перенесли в другой кабинет и приступили к рассмотрению дела.

Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. В отношении бывшего министра возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году она привлекла для Ростовской области коммерческие кредиты на сумму 12 млрд руб. по ставкам, превышающим установленные параметры бюджетной политики региона. Следствие считает, что эти действия привели к ущербу областному бюджету в размере около 2 млрд руб.

Федотова занимала должность министра финансов Ростовской области с 2011 года и считалась одним из ключевых членов команды бывшего губернатора Василия Голубева. После задержания суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии неоднократно продлевалась.

Свою вину бывшая чиновница не признает. В настоящее время дело рассматривается по существу в Кировском районном суде Ростова-на-Дону.

Валерий Климов