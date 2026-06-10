В аэропорту Геленджика задержали пять рейсов на прилет и вылет

В Геленджике оказались задержаны пять рейсов на прилет и вылет в связи с вводом временных ограничений воздушного пространства 10 июня. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе аэропорта Геленджик, пассажирам организовали выдачу воды и горячего питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были объявлены ранним утром 10 июня. Из-за временных мер по обеспечению безопасности были задержаны пять рейсов, еще два рейса по решению экипажей отправлены на запасной аэродром. Один рейс отменили по решению авиаперевозчика.

«Для пассажиров, ожидающих вылет в аэропорту, организована выдача воды. Пассажирам, ожидающим более четырех часов, организована выдача горячего питания»,— заявили в пресс-службе аэропорта.

Пассажиры, чьи рейсы были направлены на запасной аэродром, доставляются в аэропорт вылета на автобусах. В пресс-службе аэропорта Геленджик подчеркнули, что актуальный статус рейса можно уточнить на табло в терминале, а также на официальном сайте через онлайн-табло.

Кристина Мельникова