Петербург пошел в Москву туристической тропой

10 июня на площадке московского музея «Атом» стартовала стратегическая сессия «Въездной туризм. Перезагрузка», посвященная привлечению и удержанию иностранных гостей, а также деловая сессия, где обсудили формирование и продвижение туристического бренда Санкт-Петербурга.

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Сессии прошли в рамках деловой программы «Петербургский стиль в туризме» под эгидой комитета по туризму Санкт-Петербурга.

«Каждый продукт, который мы представляем, каждый маршрут, о котором мы говорим, уникален благодаря нашему городу, его архитектурному и классическому наследию»,— подчеркнул председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Важность этого возрастает многократно, поскольку сегодня все работают в основном на внутреннем туризме и понимают, что его нужно делать возвратным, а возврат могут дать лишь уникальные маршруты, уникальные проекты и новые решения. «И мы не скрываем, что нам повезло: мы можем в Петербурге развивать фактически все виды туризма»,— сказал господин Панкевич.

Он обозначил положительную динамику, которая сформировалась в сфере петербургского туризма и в команде комитета,— это активная работа с бизнесом, который он назвал драйвером индустрии.

«Туризм — это практическая индустрия, поэтому нам нужно встречаться, общаться и этот практический опыт ретранслировать. У нас очень много туристических ниш: и деловой туризм, и медицинский, и банный, и, конечно, классический — экскурсионный, туристско-познавательный: мы не стоим на месте. И, наверное, главное, что отличает петербургский стиль,— это люди. Очень много креативных команд, которые в каждой небольшой нише туризма делают что-то свое. Петербургский стиль сам по себе и есть уникальность — как современная, которая создается нами, так и, конечно, классическая, которую мы всегда будем показывать и которая интересна и иностранцам, и внутреннему потоку»,— сформулировал суть понятия Евгений Панкевич.

Спикерами сессии выступили представители органов власти и бизнеса, а также международные эксперты, обменявшись опытом с целью укрепить позиции Петербурга на туристическом рынке.

Светлана Куликова