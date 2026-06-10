Аэропорт Геленджика обслужил более 77 тысяч пассажиров

Аэропорт Геленджика обслужил 77 863 пассажира за первые пять месяцев 2026 года. В апреле и мае авиагавань расширила полетную программу, добавив рейсы в Екатеринбург, Казань и Самару. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Лидером по популярности стало московское направление — на рейсах в столичные аэропорты перевезли 60 231 пассажира. Вторую позицию занял Санкт-Петербург с показателем 14 011 обслуженных пассажиров.

«В летнем сезоне мы ожидаем значительного увеличения числа рейсов. На минувшей неделе в расписании аэропорта появились рейсы в Тюмень и Сургут, к концу июня расписание пополнится прямыми рейсами в Красноярск. По традиционным направлениям, таким как Москва и Санкт-Петербург, перевозчики также планируют наращивать полеты»,— отметил исполнительный директор ООО «Аэропорт Геленджик».

Аэропорт курортного города перешел на весенне-летнее расписание полетов с 29 марта. В его рамках авиасообщение с курортом обеспечивают 10 авиакомпаний по 9 направлениям.

Алина Зорина