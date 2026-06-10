Форвард ФК «Ростов» сыграет на чемпионате мира по футболу в Америке

Нападающий ФК«Ростов» Мохаммад Мохеби сыграет за сборную Ирана на чемпионате мира по футболу-2026, который пройдет в городах Канады, Мексики и США. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Главный футбольный турнир с участием 48 команд стартует 11 июня. Иранцы на групповом этапе встретятся со сборными Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

Контракт ростовского клуба с 27-летним легионером истекает, по данным Transfermarkt, 30 июня 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в €2,5 млн.

Наталья Белоштейн