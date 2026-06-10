Путин: в России вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки

Меры по борьбе с инфляцией в России дают результат, заявил президент РФ Владимир Путин. По его оценкам, это позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком. Сейчас она составляет 14,5%. 24 апреля ЦБ снизил ее восьмой раз подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ситуация — она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат — инфляция-то падает. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров»,— сказал господин Путин на совещании с правительством.

Власти России понимали, что меры по борьбе с инфляцией отразятся на показателях экономического роста и инвестиционной деятельности, подчеркнул глава государства.

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 19 июня. По данным Минэкономики, в апреле инфляция в России замедлилась до 5,58% в годовом выражении после 5,86% в марте. Рост ВВП России составил 1,3% после 1,9% в марте. Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции в 2026 году с 5,5% до 5,3%. Прогноз роста ВВП понижен с 1,0% до 0,7%.