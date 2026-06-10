ЦБ: аналитики снизили прогноз роста ВВП России в 2026 году

Аналитики российских финансовых и кредитных организаций понизили прогноз роста ВВП России в 2026 году с 1,0% до 0,7%. Об этом сообщил Банк России по итогам макроэкономического опроса.

Прогноз роста ВВП на 2027 год сохранен на уровне 1,5%, на 2028-й понижен с 1,8% до 1,7%.

Прогноз по инфляции в 2026 году также понижен — с 5,5% до 5,3%. Прогнозы по показателю на последующие годы не изменились: снижение до 4,4% в 2027 году, до 4% в 2028 году.

Минэкономразвития в прогнозе на 2027 год снизило ожидаемый показатель роста ВВП год до 1,4%.