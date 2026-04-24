Банк России снизил ставку до 14,5%

Банк России (ЦБ) по итогам заседания совета директоров 24 апреля решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение показателя.

Здание Банка России в Москве

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Здание Банка России в Москве

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В пресс-службе регулятора отметили приближение динамики внутреннего спроса к возможному расширению предложения товаров и услуг. При этом, указали в ЦБ, показатели устойчивого роста цен пока не снижаются. По оценке регулятора, они остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Кроме того, «сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики».

ЦБ продолжит анализировать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, напомнили в регуляторе. В качестве базового сценария рассматривается средний размер ставки на уровне 14-14,5% в 2026 году, 8-10% — в 2027-м. Согласно нынешнему прогнозу, инфляция в текущем году составит 4,5-5,5%. Вблизи целевых 4% инфляция должна быть во втором полугодии, рассчитывают в ЦБ.

Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ