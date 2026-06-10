Спрос на БАДы в аптеках Дона сократился на 10,4% в 2026 году

В Ростовской области продажи БАДов в аптеках в январе-апреле 2026 года в натуральном выражении сократились на 10,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Реализовано около 2,2 млн упаковок. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным экспертов, покупатели потратили на БАДы в донских аптеках 1,046 млрд руб. Это на 3,8% меньше, чем годом ранее. Средневзвешенная цена упаковки за год выросла на 7,4% — до 481,1 руб.

«Продажи БАДов в офлайн падают изза большого выбора подобных товаров: аптеки не могут и не должны держать весь ассортимент. Реклама новых биодобавок от различных производителей отличается высокой агрессивностью — ее активно размещают на самых разных площадках. В результате спрос смещается в сторону рекламируемых товаров, которые спустя некоторое время сменяются продукцией новых брендов. По этим причинам покупатели все чаще отдают предпочтение онлайнплощадкам (например, «Аптека.ру», «Ютека», «Польза» и другим). Ассортимент в них шире, чем в офлайнточках. Кроме того, получить нужную информацию проще — достаточно прочитать описание на сайте, тогда как качество консультаций в аптеках не всегда соответствует ожиданиям»,— прокомментировала фармацевт Виктория Каледина.

Генеральный директор группы компаний «АЙТЭМС», председатель Комитета по здравоохранению Ростовского областного отделения «Опоры России» Ирина Гусейнова отметила, что на динамику влияет и региональная специфика.

«С 1 января 2026 года прожиточный минимум вырос всего до 17 803 руб. — при средней цене упаковки 529 руб. чувствительность к цене высокая, и часть покупателей уходит туда, где дешевле, то есть на маркетплейсы»,— рассказала эксперт.

Согласно информации DSM Group, больше всего в денежном выражении в аптеках Дона выросли продажи БАДов, действующих на мочевыделительную систему (на 41%), влияющих на функции центральной нервной системы (на 19%), действующих на органы чувств (на 9%), для похудения и очищения организма (на 7%) и влияющих на репродуктивную систему (на 6%).

В топ-10 брендов по объему продаж вошли «Бак-сет форте» (1,7%), «Фибион 2» (1,2%), «Эвалар фитолакс» (1,1%), «Solgar тройная омега 3 ЭПК и ДГК» (1%), «Максилак» (1%), «Детримакс актив» (0,9%), «Омега-3 90% кардио плюс» (0,9%), «Фосфолиплюс» (0,9%), «Оллвит омега 3-6-9» (0,8%), «Solgar цитрат магния» (0,7%).

Жители и гости дона сократили траты на покупку в аптеках биодобавок, применяемых при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях (на 63%), при заболеваниях костной системы (на 15%), поддерживающих функцию иммунной системы (на 14%), применяемых при отравлениях и интоксикациях (на 13%) и действующих на пищеварительную систему (на 12%).

Маргарита Синкевич