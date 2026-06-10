«Лидер Тауэр» изменит облик площади Конституции

Площадь Конституции — одна из самых известных и узнаваемых локаций на юге Петербурга. В Генеральном плане Ленинграда — первом документе советского периода, определившем градостроительную политику Северной Столицы — ей отводилась знаковая роль безупречной площади-звезды и одной из ключевых локаций города. В реализацию планов вмешалась жизнь, и красивая концепция обернулась градостроительным казусом: некоторые урбанисты даже окрестили застройку площади воплощением хаоса.

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Новый проект призван восстановить историческую справедливость и вернуть площади утраченное градостроительное значение. Архитекторы «Студии 44» трактуют замыслы Льва Ильина и Николая Баранова в современном ключе, вдохнув жизнь в сложившуюся застройку: ансамбль площади уравновесят два симметричных высотных бизнес-центра в форме двух гигантских букв Н. Здания, которые возведут на месте «долгостроев» 1980-х годов, свяжет с 145-метровой башней «Лидер» горизонтальный воздушный «мост». Площадь каждого бизнес-центра составит более 50 тыс. кв. м, максимальная высота — 75 м.

«Сложившуюся застройку площади Конституции сейчас можно назвать одной из самых безалаберных в Петербурге,— считает архитектор Никита Явейн.— Слева и справа от первого небоскреба Петербурга — нелепые каркасы 1980-х годов. Вместе с уже построенными рядом 75-метровыми зданиями это складывается в абсолютно выпадающую из масштаба картину».

Концепция «Лидер Тауэр» получила в феврале 2026 года поддержку членов Градостроительного совета, которые внесли несколько предложений по доработке проекта — уже учтенных «Студией 44».

Городская комиссия по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга согласовала предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке в Московском районе. Максимальная высота зданий в рамках развития делового центра «Лидер Тауэр» на площади Конституции составит 75 м.

В числе инфраструктурных преимуществ, связанных с запуском проекта, дополнительные современные офисные пространства. По оценкам авторов проекта, он создаст около 8 тыс. новых рабочих мест и станет мощным импульсом для развития микрорайона — запуска новых проектов в сфере гастрономии, красоты, здоровья, отдыха, розничной торговли.

Кроме того, проект поможет облегчить ситуацию с парковками и пешеходными переходами: местные жители жаловались на дефицит парковок и неудобные переходы. Как предполагается, бизнес-центры смогут разгрузить площадь (два подземных и наземных паркинга рассчитаны на 640 машиномест каждый) и улучшить благоустройство: например, общая площадь озеленения в рамках проекта составит более 1,6 тыс. кв. м.

Полина Корнилова