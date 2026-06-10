Кубанская сеть АЗС PNB установила ограничения по продаже топлива

Кубанская сеть АЗС PNB (ОАО «Полтавская нефтебаза»), пострадавшая в минувшую субботу от дроновой атаки, установила ограничения по продаже бензина и дизеля. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в офисе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Соответствующее объявление размещено и на сайте компании. «На АЗС установлено ограничение — единоразовый отпуск бензинов или дизельного топлива не более 20 литров одному клиенту»,— отмечается в релизе.

Вместе с тем в офисе компании отметили, что ограничение установлено для физлиц в связи с возникшим ажиотажем, связанным с покупкой топлива. Поставка топлива юрлицам осуществляется в соответствии с ранее заключенными контрактами. В минувшую субботу в результате удара дронов на нефтебазе компании в Усть-Лабинске произошло возгорание. Площадь пожара составила около 5 тыс. кв. м. Пострадавших в результате происшествия не было.

АО «Полтавская нефтебаза» занимается торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. Согласно данным сайта ОАО «Полтавская нефтебаза», компания представляет собой сеть из 43 АЗС, работающих на Кубани и в Адыгее. Создана в 1997 году на основе нефтебазы в станице Полтавская. Учредителями было принято решение развивать собственную розничную сеть по реализации качественных нефтепродуктов.

Дефицит топлива на АЗС Краснодарского края стал фиксироваться в начале этой недели после того, как топливный кризис разразился в Крыму. Бензовозы, доставляющие топливо на полуостров по трассе Р-280 «Новороссия» (через Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области), систематически атакуются украинскими дронами. В регионе введены ограничения на продажу топлива, включая талонную систему и лимит 20 литров на машину.

Жители крупных городов Краснодарского края (Краснодара, Темрюка, Новороссийска, Анапы) на этой неделе также столкнулись с отсутствием бензина АИ-95 на некоторых АЗС, в том числе крупных сетей. Власти Кубани объяснили перебои с бензином искусственным ажиотажем и заявили об отсутствии реальной нехватки бензина в регионе. Тем не менее Министерство энергетики РФ создало штаб из-за сбоев в поставках топлива в южные регионы страны. К нему подключатся все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса.

Михаил Волкодав