На Дону участки под жилую застройку продают с торгов за 45 млн рублей

«Дом.РФ» выставил на аукцион земельные участки общей площадью 5,86 га в Октябрьском районе Новочеркасска. Площадка предназначена для строительства среднеэтажных жилых домов. Потенциал развития территории составляет более 45 тыс. кв. м. Начальная стоимость лота — 45,85 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы до 29 июня. Торги состоятся 3 июля.

Участки расположены в п. Персиановский между улицами Школьной, Кадамовской и Ростовской. Прежде эти земли находились в собственности Донского государственного аграрного университета.

В непосредственной близости находится частная жилая застройка. По соседству расположены торговые точки и кинотеатр. Школа находится примерно в 1 км, а детский сад — в 750 м. Железнодорожная станция Персиановка удалена на 1,2 км. Новочеркасск расположен в 3,8 км, а до выезда на платный участок трассы М-4 «Дон» около 21 км.

Наталья Белоштейн