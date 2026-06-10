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Экспорт мороженого из Ставропольского края увеличился в 1,7 раза

В 2025 году производители мороженого из Ставропольского края экспортировали 323,3 тыс. т продукции, что в 1,7 раза больше год к году. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В последние три года основными импортерами мороженого являются Южная Осетия, Казахстан и Узбекистан.

По информации господина Доронина, в крае работают шесть производителей мороженого, они выпускают около 10 тыс. т лакомства ежегодно из 200 наименований.

Наталья Белоштейн

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