Экспорт мороженого из Ставропольского края увеличился в 1,7 раза
В 2025 году производители мороженого из Ставропольского края экспортировали 323,3 тыс. т продукции, что в 1,7 раза больше год к году. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В последние три года основными импортерами мороженого являются Южная Осетия, Казахстан и Узбекистан.
По информации господина Доронина, в крае работают шесть производителей мороженого, они выпускают около 10 тыс. т лакомства ежегодно из 200 наименований.