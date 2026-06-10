Скандалы, футбол и расследования

Чемпионат мира по футболу начинается со скандалов и расследований. Сборные жалуются на жесткие условия, а обслуживающий персонал команд боится задержаний. Правда, в странах-хозяйках — США, Канаде и Мексике — отрицают обвинения и предлагают гостям расслабиться, наслаждаясь праздником футбола. Но, кажется, эти уговоры не помогают. С каким настроением местные жители и иностранные фанаты встречают праздник футбола?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Butch Dill, AP Фото: Butch Dill, AP

На первый взгляд все пропало. Болельщики жалуются на высокие цены на билеты, которые установила FIFA. Еще хуже обстоят дела с зарубежными гостями — многие просто отказываются от поездки из-за миграционных правил Дональда Трампа, пишут европейские СМИ. Из-за этого снижается число броней в отелях. Но во всех этих скандалах больше политики, чем реальной критики, считает директор спортивного вещания холдинга «Москва Медиа», доцент Финансового университета Николай Яременко:

«Мы уже привыкли, что перед крупными спортивными форумами и в первые дни до их старта появляется большое количество информации о скандалах. США на любых крупных турнирах всегда ставят задачу не просто организовать шоу — с этим, как правило, проблем нет, — но и извлечь максимальную прибыль. В том, что это будет масштабный турнир, сомнений нет: он впервые пройдет сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. И это первый чемпионат с участием не 32, а сразу 48 команд».

В США происходящим вокруг чемпионата недовольны не только фанаты, но и власти штатов, а также городов страны. Любители футбола обвиняют FIFA в завышенных ценах на билеты. К примеру, на финал в Нью-Джерси их стоимость в 1-й категории повысилась с начальных $6 тыс. до $10 тыс. А лучшие места вообще стоят $33 тыс. Кроме того, Иммиграционная служба США отказала во въезде судье FIFA, лучшему арбитру Африки Омару Артану. Причины такого решения никто не раскрыл. Силовики, кстати, этим не ограничились. Сборную Узбекистана подвергли усиленному досмотру перед входом на стадион в Нью-Йорке — с собаками и металлодетекторами. То же самое произошло и с командой Сенегала. Впрочем, спортивный интерес среди фанатов сохраняется, отмечает собственный корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур:

«Американцы относятся к этому неоднозначно. В США очень популярен американский футбол. На платформе Apple активно продвигается сериал "Тед Лассо", который, по сути, направлен на популяризацию классического футбола среди американской аудитории. При этом поступает много жалоб на создание искусственного дефицита, и уже ведутся расследования в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Многие болельщики вынуждены отменять поездки. Отдельный вопрос — ситуация с иммиграцией и визами в США. Получить разрешительный документ стало значительно сложнее».

Канада готовится к чемпионату чуть ли не активнее других, пишут местные СМИ. Это первый в истории турнир на территории страны, и власти хотят «не ударить в грязь лицом». Все вокруг будто помешались на спорте, говорит житель Торонто Валентин Лосев:

«Конечно, говорят и обсуждают. Есть большая категория людей, которые этим интересуются, и, соответственно, они будут разговаривать о футболе и в барах, и на стадионах. Но главное неудобство, которое создала подготовка к чемпионату, — это масштабная реконструкция дорог и хайвеев».

В Мексике все гораздо печальнее, чем в Канаде и даже США, рассказала “Ъ FM” жительница Мехико Наталья Тинякова:

«Общалась со многими мексиканцами, которые в 2018 году были в Москве на чемпионате мира, — они с теплотой вспоминают, насколько тогда было красиво, комфортно и уютно в российской столице. На этом фоне нынешняя ситуация воспринимается ими гораздо критичнее: говорят, что инфраструктура выглядит менее подготовленной. В частности, упоминается случай, когда автобус одной из футбольных команд попал в аварию из-за наезда на яму на дороге во время движения. Дополнительно отмечаются проблемы с погодой: сильные ливни, подтопления, протечки, в том числе в метро. В целом это вызывает у них разочарование и ощущение, что уровень подготовки заметно отличается».

Чемпионат мира по футболу собрал звездные сборные, но при этом оставил за бортом несколько громких команд, напоминает Euronews. Особенно обидно за Италию — четырехкратные чемпионы пропустят уже третий подряд турнир.

Леонид Пастернак