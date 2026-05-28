По многочисленным жалобам трудящихся

Генеральные прокуроры сразу двух штатов США, Нью-Йорка и Нью-Джерси, начали расследование, в центре которого находится билетная программа Международной федерации футбола (FIFA) на стартующем 11 июня первенстве мира. Прокуроры Летиция Джеймс и Дженнифер Дэвенпорт 27 мая официально затребовали от FIFA внутреннюю документацию, касающуюся продажи билетов, включая схему ценообразования. Основанием для открытия дела стали многочисленные жалобы болельщиков. Их недовольство вызывают не только чрезвычайно высокие, к тому же непредсказуемо меняющиеся цены на билеты, но и то, что они зачастую получают не те места, на которые рассчитывали.

Фото: Lindsey Wasson, AP Стадион в Сиэтле — одна из арен, где пройдут матчи ЧМ по футболу 2026 года

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Финал первенства состоится на стадионе MetLife, расположенном в Ист-Ратерфорде, примерно в 11 км от Манхэттена (в общей сложности арена примет восемь игр).

«Расследование начато с целью изучить проблемы, возникшие в процессе продажи билетов»,— говорится в совместном заявлении прокуроров.

Основанием для начала расследования стали жалобы болельщиков, многие из которых полагают, что стали жертвами обмана. По словам Дженнифер Дэвенпорт, FIFA превратила покупку билетов «в преодоление полосы препятствий, сдобренную путаницей, созданием искусственного дефицита и непомерным раздуванием цен».

«Но чемпионат мира не является поводом для того, чтобы наживаться на жителях и гостях города»,—добавила она. «Никто не должен становиться жертвой манипуляций, вынуждающих платить космические цены.— отметила, в свою очередь, Летиция Джеймс.— К тому же болельщики должны быть уверены в том, что они получат ровно те билеты, за которые платили».

В основу дела в отношении FIFA легло то, что структура весьма вольно обращалась с картами рассадки на стадионах. В ходе реализации билетов были составлены схемы арен, на которых секторы были закрашены в разные цвета в зависимости от категории билетов. Но многие болельщики, оставив заявку на билеты, скажем, на нижнем ярусе (они дороже), в итоге получали билеты на ярус верхний.

Возражения не принимались, потому как FIFA динамически перерисовывала схемы рассадки. Делалось это не просто так, а ради извлечения выгоды. FIFA впервые в своей истории использует динамическую схему ценообразования на матчи первенства мира. В итоге те, кто готов заплатить больше, и получают места получше. Такой подход фактически лишает смысла бронирование билетов в том или ином секторе по первоначально объявленным ценам.

Отметим, что динамическое ценообразование, по прогнозам FIFA, позволит сделать североамериканский чемпионат мира чрезвычайно прибыльным. Ожидается, что одна лишь билетная программа принесет более $3 млрд.

Четыре года назад, на первенстве мира, которое прошло в Катаре, FIFA продала билетов только на $950 млн. Даже с учетом того, что в Катаре выступали 32, а не 48, как сейчас, сборные, то есть матчей было заметно меньше, рост поступлений чрезвычайно высокий.

Если бы FIFA не прибегла к динамическому ценообразованию, нынешний чемпионат мира все равно оказался бы самым дорогим в том, что касается билетов. В марте структуры Euroconsumers и Football Supporters Europe, обвинившие FIFA в злоупотреблении доминирующим положением, указали в жалобе, поданной в Еврокомиссию, что, даже если покупать билеты по минимальным ценам, просмотр семи игр одной команды (для этого ей надо попасть в финал) обойдется не менее чем в $7 тыс. Это в три с лишним раза больше, чем было в Катаре.

В реальности о семи играх за $7 тыс. можно и не мечтать. Особенно учитывая, что FIFA разрешила перепродавать билеты дороже их номинала (в США это не запрещено). Это приводит к комическим результатам. В конце апреля на официальном портале, созданном FIFA для перепродажи билетов, некто выставил четыре билета на финал по $2,3 млн за штуку. Причем речь шла об обычных билетах на места за воротами.

Интересно, что FIFA получает деньги и с перепродажи, взимая комиссию в размере 15% как с продавца, так и с покупателя.

В FIFA пока никак не прокомментировали случившееся. Ранее федерация отмечала, что претензии к ней необоснованны, поскольку в правилах приобретения билетов, оказывается, говорится, что схемы рассадки на стадионах носят ознакомительный характер и никак не гарантируют получение билета в выбранном секторе. Ну а что касается динамического ценообразования, то оно, отметили в FIFA, не запрещено в США.

Александр Петров