Отфутболенный арбитр

Иммиграционная служба США отказала во въезде судье Международной федерации футбола (FIFA), лучшему арбитру Африки 2025 года Омару Артану из Сомали. Он должен был обслуживать матчи чемпионата мира, который стартует уже 11 июня. В FIFA в ответ на случившееся смиренно заявили, что ничего поделать не могут. Ранее не было случаев, чтобы рефери, назначенного на матч первенства мира, попросту не пустили в страну его проведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омар Артан (в центре), в прошлом году признанный лучшим футбольным рефери Африки, не сможет работать на чемпионате мира, так как ему отказано во въезде в США

Фото: Mosa'ab Elshamy, AP Омар Артан (в центре), в прошлом году признанный лучшим футбольным рефери Африки, не сможет работать на чемпионате мира, так как ему отказано во въезде в США

Фото: Mosa'ab Elshamy, AP

Омар Артан, в прошлом году получивший от Африканской конфедерации футбола (CAF) приз лучшему рефери сезона, не сумел попасть в США, где должен был обслуживать матчи чемпионата мира, который примут США, Канада и Мексика. 34-летний гражданин Сомали 8 июня прибыл в Майами из Турции. На руках у него был дипломатический паспорт. Но в США действуют ограничения или полный запрет на въезд в страну обладателям паспортов сразу 39 государств. Среди них и Сомали. Как пояснили BBC в посольстве Сомали в Кении (путь Артана в США пролегал через Найроби и Стамбул), судье был выдан дипломатический паспорт, как раз чтобы облегчить ему въезд в США. В посольстве уверили, что бумаги были оформлены правильно, препятствий для въезда в Америку не было.

Омар Артан был официально аккредитован на чемпионат мира в качестве судьи, так что его появление для американских властей не было сюрпризом. Однако в Майами сомалийца развернули и отправили ближайшим рейсом обратно в Турцию.

Причины отказа во въезде названы не были. Как заявил руководитель рабочей группы Белого дома по проведению чемпионата мира Эндрю Джулиани, сын близкого соратника президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, он не может разглашать компрометирующую информацию в отношении Артана, добытую Иммиграционной службой (ICE), он может подтвердить, что «принятое решение об отказе во въезде было правильным». В самой ICE добавили, что «путешественник был подвергнут дополнительному досмотру». «Было установлено, что прибывший, который являлся судьей чемпионата мира, не имеет права на въезд из-за вопросов, возникших в ходе проверки»,— пояснили CNN в ICE.

Что именно смутило американцев, не пояснили и в FIFA. Там поспешили дистанцироваться от инцидента. «FIFA может подтвердить, что Омар Артан не сможет работать на чемпионате мира после того, как ему было отказано во въезде в США,— говорится в заявлении футбольной федерации.— FIFA не участвует в иммиграционных процессах страны-организатора, включая выдачу виз. Именно принимающее правительство определяет, кому будет разрешен въезд». Как бы то ни было, а случаев, когда аккредитованному рефери запретили въезд в страну—хозяйку чемпионата мира, ранее не было. Что касается реакции самого Артана, то он отметил, что все же благодарен FIFA и CAF за все и с оптимизмом смотрит в будущее.

Омар Артан далеко не единственный из официальных лиц, кто столкнулся с трудностями при въезде в США. Много внимания привлекает к себе ситуация с иранской сборной. Иран находится в состоянии вооруженного конфликта с США, но от поездки на турнир, проходящий на территории противника, не отказался (случай уникальный).

Базироваться иранская сборная будет в Мексике и оттуда летать на свои матчи групповой стадии (все они состоятся в США). Причем иранцам запрещено появляться в Америке раньше чем за день до начала игры.

Но сложность в том, что значительная часть сопровождающего персонала визы вообще не получила. Впрочем, госсекретарь США Марко Рубио заранее давал понять, что тут будут проблемы. Он говорил, что у США нет проблем с выдачей виз собственно спортсменам. «Проблема в людях, которых они хотели бы взять с собой»,— говорил Марк Рубио, отмечая, что под видом журналистов и тренеров сборная может привезти в США людей, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Но одним запретом на въезд лицам, предположительно связанным с КСИР, власти США решили не ограничиваться. 9 июня Федерация футбола Ирана (FFIRI) распространила сообщение о том, что FIFA внезапно аннулировала квоты на билеты, причитавшиеся иранской стороне. По правилам FIFA выделяет по 8% мест на матчи чемпионата мира болельщикам участвующих в них команд. «Квота была отозвана, и в нынешней ситуации невозможно предложить болельщикам национальной сборной даже одного билета»,— говорится в заявлении FFIRI. В FIFA пока не прокомментировали случившееся.

Александр Петров