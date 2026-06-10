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На Дону погасили задолженность перед 22 сотрудниками предприятия ЖКХ

Каменская городская прокуратура выявила нарушение трудового законодательства в работе предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, проверка показала, что долг организации перед работниками составил 3,2 млн руб. Всего от действий организации пострадали 22 сотрудника. «Задолженность перед работниками полностью погашена»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева

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