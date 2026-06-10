Россияне потеряли более €4,5 млн из-за отказов в шенгенских визах

В 2025 году около 43 тыс. россиян получили отказ в шенгенской визе. Их финансовые потери превысили €4,5 млн, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

«Доля отказов снижается третий год подряд, однако финансовые потери заявителей остаются значительными: на консульских сборах россияне могли потерять около €3,6-3,7 млн, а с учетом сервисных сборов визовых центров — более €4,5 млн», — указано в заявлении.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тыс. заявлений граждан России. Это на 12% больше, чем в 2024 году — тогда было подано 606,6 тыс. заявок. Одобрено было 618,8 тыс. заявлений, отказ получили почти 43 тыс. человек. При этом доля отказов продолжила снижаться. В 2023 году она составляла 10,6%, в 2024 году — 7,5%, в 2025 году — 6,3%, приводит данные АТОР. Наиболее высокая доля отказов в 2025 году была у заявителей из Бангладеш — 54,5%, Сенегала — 51,9%, Нигерии — 47,8%, Пакистана — 46% и Анголы — 45,4%.

На прошлой неделе издание Politico сообщило, что 11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков. По словам неназванного дипломата, «проукраинские страны» направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. В числе инициаторов — страны Балтии, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша и Швеция, а также Исландия и Норвегия.

О росте числа выданных россиянам виз в ЕС — в материале «Ъ FM» «Шенген показал положительную динамику».