Politico: 11 стран Европы хотят ужесточить въезд для российских туристов

11 европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков, сообщает Politico. По словам неназванного дипломата, «проукраинские» страны хотят усилить давление на Кремль.

Страны направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. В числе инициаторов — прибалтийские страны, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша и Швеция, а также Исландия и Норвегия. Они призвали Еврокомиссию ужесточить визовую политику ЕС в отношении России. Страны пожаловались на рост числа выданных россиянам виз: в 2025 году шенген получили 623 451 россиянин против 565 719 в 2024 году. В тройку стран, которые выдали больше всего виз, вошли Франция, Италия и Испания.

Два европейских дипломата заявили, что страны-подписанты поднимут этот вопрос на полях заседания Совета по вопросам юстиции и внутренних дел. Если инициатива получит достаточно поддержки, она может быть рассмотрена в ускоренном порядке до лета.

Однако некоторые европейские страны выступают против. Один из дипломатов призвал не обращать внимания на визовую статистику: он пояснил, что у части стран ЕС просто больше возможностей для обработки заявлений, и речи о более мягких визовых правилах не идет. «Русские, когда приезжают, понимают, что значит Европа. Это не только большие корабли, трата денег и тому подобное... Нам нужно быть немного осторожными»,— сказал другой дипломат из числа стран, не подписавших письмо.

О росте числа выданных россиянам виз в ЕС — в материале «Ъ FM» «Шенген показал положительную динамику».