Шенген показал положительную динамику

Россияне стали чаще получать шенген. За прошлый год государства Евросоюза выдали гражданам страны 620 тыс. виз. Причем подавляющее большинство из них — 77% — туристические. Таковы данные европейского издания «Юрактив». В сравнении с 2024 годом количество выданных россиянам шенгенских виз выросло на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Динамика действительно положительная, однако процедура оформления документов остается непростой, сообщил исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев:

«Если сравнивать 2026 год с предыдущими годами, получать визы в страны Европейского союза легче не стало, но и заметного ухудшения тоже нет. Традиционно сложнее всего визы выдают Германия и Австрия. Более лояльными к россиянам остаются Франция, Италия, Испания и Греция, причем Франция сейчас является лидером по числу обращений. Это связано не с ростом туризма, а с тем, что у россиян заканчиваются старые шенгенские визы, а доступных для оформления стран осталось немного.

Сейчас на визу во Францию и Испанию стоит закладывать около двух месяцев, на Италию — до трех. Если нужна срочная подача, можно рассмотреть Венгрию: там иногда быстрее появляются слоты, но потребуются оплаченные билеты и отели. Также многие обращаются в визовые агентства или используют проверенные Telegram-каналы».

В какие страны Евросоюза россияне чаще едут отдыхать? Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отмечает, что есть четыре наиболее популярных направления:

«Сейчас активно бронируют летний отдых в Греции — это классическое пляжное направление. Вполне реально за месяц пройти все процедуры и получить визу. На прошлой неделе представители туриндустрии встречались с генконсулом, и там подтвердили, что заявки постараются рассматривать максимум за 15 дней. При этом признали, что выдача в основном однократных виз усложнила ситуацию. Тем не менее спрос растет. Также активно бронируют поездки в Испанию и Италию — эти страны тоже считаются достаточно лояльными по визам, хотя сроки оформления там больше.

Еврокомиссия запретила предоставлять россиянам новые многоразовые визы россиянам в ноябре прошлого года. В марте Ассоциация туроператоров сообщила, что в сравнении с январем—мартом 2025 года выдача таких документов сократилась на 99%. Поездки во Францию тоже остаются популярными, но часто французские визы используют скорее как способ въезда в ЕС. Что касается именно пляжного отдыха, то традиционными лидерами остаются Испания и Греция».

Еврокомиссия запретила предоставлять россиянам новые многоразовые визы россиянам в ноябре прошлого года. В марте Ассоциация туроператоров сообщила, что в сравнении с январем-мартом 2025 года выдача таких документов сократилась на 99%.

Андрей Загорский