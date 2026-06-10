На Дону уровень безработицы составил 2%

В Ростовской области в период с февраля по апрель текущего года уровень безработицы в Ростовской области достиг 2%. С ноября по январь он составлял 2,1%, следует из данных Ростовстата.

Численность рабочей силы в регионе составляет 2,2 млн человек, а численность безработных — 44,7 тыс. человек.

«В Ростовской области сохраняется высокий уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше. В феврале-апреле 2026 года он составил 62,4%»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева