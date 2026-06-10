Бывшая владелица банка БКФ Ольга Миримская вышла по УДО

Бывший председатель совета директоров банка БКФ и основательница «Русского продукта» Ольга Миримская вышла на свободу. Суд принял решение о ее условно-досрочном освобождении (УДО) в конце апреля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Миримская

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Ольга Миримская

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ходатайство на УДО было направлено в марте. «Оно было удовлетворено с первого раза»,— рассказал один из источников издания. Решение суда уже вступило в законную силу.

В управлении ФСИН по Калужской области отказались от комментариев. Адвокат осужденной Александр Чернов также не прокомментировал ситуацию.

В декабре 2024 года Измайловский суд Москвы признал Ольгу Миримскую виновной в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК) подмосковному следователю Юрию Носову. Также ей вменили три эпизода покушения на дачу взяток (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК). По версии следствия, она заплатила судьям Пресненского районного суда и Девятого арбитражного апелляционного суда в общей сложности $1,75 млн за вынесение в ее пользу решений по спору о разделе имущества с ее бывшим мужем, бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем. Миримскую приговорили к 19 годам заключения. В декабре 2025-го Второй кассационный суд общей снизил ей срок до 8 лет и 9 месяцев.

Подробности — в материале «Ъ» «Суд поверил в материнские чувства».