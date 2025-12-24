Суд поверил в материнские чувства

Второй кассационный суд общей юрисдикции снизил более чем вдвое наказание экс-председателю совета директоров банка БКФ, основателю компании «Русский продукт» Ольге Миримской, осужденной на длительный срок за дачу взятки в размере 3,2 млн руб. следователю, а также за попытки подкупа судей на общую сумму более $1,5 млн. Вместо 19 лет она отсидит 8 лет и 9 месяцев. Такое решение было принято по просьбе прокуратуры. Надзор пришел к выводу, что нижестоящие суды не учли материнские чувства фигурантки, которая с помощью взяток возвращала похищенную дочь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Миримская в суде (декабрь 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Ольга Миримская в суде (декабрь 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рассмотрение кассационного представления Генпрокуратуры и жалоб защиты фигурантки 24 декабря прошло, как ранее и само разбирательство в первой судебной инстанции, в закрытом режиме. Изначально на этом в Измайловском суде Москвы настояли адвокаты Ольги Миримской. В апелляции они просили открыть процесс, но Мосгорсуд им в этом отказал, оставив 19 августа 2025 года приговор в силе. На этот раз Ольга Миримская участвовала в слушании по видеосвязи из калужской колонии, а осужденный по этому делу бывший следователь Юрий Носов — из рязанской.

Как ранее писал “Ъ”, беспрецедентно суровый для подобных дел приговор Измайловский суд столицы вынес 61-летней Ольге Миримской 10 декабря 2024 года. 19-летний срок в колонии общего режима со штрафом в размере 400 млн руб. она получила за дачу особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) двумя подержанными автомобилями общей стоимостью 3,2 млн руб., а также мелкими услугами, в том числе покупкой ноутбука и оплатой перелетов подмосковному следователю Юрию Носову. Также финансист была осуждена за три эпизода покушения на дачу взяток (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) судьям Пресненского районного суда и Девятого арбитражного апелляционного суда на общую сумму $1,75 млн за вынесение в ее пользу решений в рамках спора по разделу имущества с ее бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем.

Суд отказался предоставить фигурантке отсрочку исполнения приговора до достижения ее младшей дочерью 14-летнего возраста (сейчас девочке 10 лет).

Второй подсудимый, бывший следователь ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) по Московской области Юрий Носов, получил 11 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 55 млн руб.

Не ставя под сомнение виновность фигурантки, заместитель прокурора Москвы Богдан Костенецкий в кассационном представлении указал, что Ольгой Миримской «двигали прежде всего материнские чувства», когда она передавала следователю деньги и оказывала услуги имущественного характера, «ошибочно считая», что в противном случае расследование дела и розыск ее ребенка будут неэффективными.

Прокурор напомнил, что рожденная от суррогатной матери в 2015 году младшая дочь Ольги Миримской София была вывезена на Кипр, а потом была признана без вести пропавшей. В ходе расследования уголовных дел, возбужденных СКР по данным обстоятельствам, ее удалось разыскать, и лишь в ноябре 2016 года суррогатная мать с девочкой были депортированы в Турцию, откуда ребенка вернули в Россию и передали Ольге Миримской. К тому времени профессиональная суррогатная мать, жительница Крыма Светлана Безпятая, и ее муж уже записали девочку на себя и оформили ей гражданство Украины. Они наряду с биологическим отцом девочки, совладельцем платежной системы «Золотая корона» Николаем Смирновым (защита Ольги Миримской утверждает, что он выступил «неанонимным донором»), стали фигурантами дела о «торговле людьми» (ст. 127.1 УК РФ). Впоследствии в 2020 году дело в отношении всех прекратили в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

В представлении прокуратуры по делу Ольги Миримской подчеркивалось, что, передавая следователю Юрию Носову деньги и оплачивая его расходы, связанные в том числе с производством следственных действий по уголовному делу, она «пыталась как мать любым способом вернуть в Россию своего новорожденного ребенка».

По мнению надзора, при вынесении приговора ей районный суд не учел ряд смягчающих обстоятельств, например оказание Ольгой Миримской гуманитарной помощи жителям Донбасса. При этом осужденная занималась благотворительностью, даже находясь под стражей.

Также не были приняты во внимание серьезные проблемы подсудимой со здоровьем и то, как приговор отразился на судьбе членов ее семьи, в частности на жизни 85-летних родителей и получившей после ареста матери серьезную психологическую травму дочери.

На заседании представитель прокуратуры просила снизить назначенный фигурантке срок до восьми лет и девяти месяцев колонии, оставив штраф в сумме 400 млн руб. в силе.

В свою очередь, адвокаты подсудимой просили в кассации Ольгу Миримскую оправдать. Ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса экс-банкир вину не признала, называя свое дело заказным и утверждая, что за ним стоят ее бывший гражданский муж Николай Смирнов и экс-супруг Алексей Голубович. Последние ее слова с момента возбуждения дела не комментируют. Ольга Миримская отмечала, что все решения следователя, который вел дело Николая Смирнова, проходили «строгую ревизию» председателя СКР Александра Бастрыкина и его заместителей. В последнем слове она обратила внимание на то, что руководство СКР было не согласно с решением Генпрокуратуры, которая не утвердила обвинительное заключение по делу о похищении ее дочери, признав его «семейным спором».

Ольга Миримская заявила о недоказанности обвинения, сказав, что «про всю эту историю можно было бы снять фильм».

На оправдании настаивал в кассации и Юрий Носов. Он утверждал, что один из признанных взяткой автомобилей купил его отец на деньги, полученные от продажи собственной лесопилки, а на покупку другого, оформленного на его жену, одолжил средства тесть. Сам он только консультировался по поводу исправности машин перед их покупками с водителем Ольги Миримской.

Взвесив доводы сторон, Второй кассационный суд оставил экс-следователю приговор без изменений, а Ольге Миримской смягчил наказание до восьми лет и девяти месяцев заключения, как и просила прокуратура. При этом штраф в размере 400 млн руб. устоял.

С учетом того что Ольга Миримская была арестована в декабре 2021 года, провела в СИЗО три года, где один день засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, и отсидела в колонии еще год, к данному моменту из назначенного ей теперь наказания она отбыла уже пять с половиной лет.

Покидая суд, шесть адвокатов Ольги Миримской сообщили “Ъ”, что рады «проявлению гуманизма со стороны суда и прокуратуры, которые сделали возможным наконец воссоединение матери и ребенка». По словам защитника экс-банкира Александра Чернова, уже в следующем году его подзащитная сможет подать ходатайство об УДО как отбывшая половину срока. При этом он сообщил, что из 400 млн руб. штрафа его подзащитная, чье имущество арестовано, смогла погасить 100 млн руб. В этом ей помогли трое ее взрослых детей, пояснил адвокат. У Юрия Носова, осужденного к отбытию наказания в колонии строгого режима, возможность УДО наступит лишь по отбытии двух третей срока. Его адвокаты заявили “Ъ”, что будут добиваться отмены или смягчения ему приговора в Верховном суде.

Мария Локотецкая