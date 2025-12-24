Суд снизил вдвое наказание экс-банкиру Ольге Миримской

Второй кассационный суд общей юрисдикции снизил с 19 до 8 лет и 9 месяцев заключения наказание, назначенное экс-председателю совета директоров банка БКФ, основателю компании «Русский продукт» Ольге Миримской, осужденной за дачу взятки следователю и попытку подкупа судей, сообщает корреспондент «Ъ». Такое решение было принято по результатам рассмотрения представления заместителя прокурора Москвы Богдан Костенецкого. Назначенный судом фигурантке штраф в 400 млн руб. остался в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Миримская в суде (декабрь 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Ольга Миримская в суде (декабрь 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Надзорное ведомство в кассации высказалось за смягчение приговора осужденной до 8 лет и 9 месяцев заключения, ссылаясь,в частности, на то, что нижестоящие суды не учли материнские чувства фигурантки, которая с помощью взяток пыталась вернуть похищенную дочь. Последнюю на Кипр сразу после рождения в 2015 году увезла суррогатная мать.

Измайловский суд Москвы 10 декабря 2024 признал Ольгу Миримскую виновной в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) подмосковному следователю Юрию Носову, а также трех эпизодах покушения на дачу взяток (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) судьям Пресненского районного суда и Девятого арбитражного апелляционного суда на общую сумму $1,75 млн за вынесение в ее пользу решений в рамках спора по разделу имущества с ее бывшим мужем, экс-топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем.

Помимо 19 лет колонии общего режима Миримской был назначен штраф в 400 млн руб. Господин Носов получил 11 лет строгого режима со штрафом в 55 млн руб. Мосгорсуд 19 августа оставил приговор в силе. Фигуранты вину отрицали, а госпожа Миримская называла дело заказным.

В кассации защита просила ее оправдать, как и следователя Юрия Носова. Приговор экс-следователю Второй кассационный суд оставил без изменений.

Мария Локотецкая