Израиль заявил о готовности нанести новый удар по Ирану

Израильская армия находится в состоянии повышенной готовности, сообщил начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир. Он заявил о готовности Армии обороны Израиля нанести «еще один серьезный и глубокий» удар по Ирану.

«Армия обороны Израиля остается в состоянии повышенной готовности и будет действовать решительно везде, где мы выявим угрозу для израильского гражданского населения. Удар, который мы нанесли по Ирану, был подготовкой к гораздо более значительному и мощному удару»,— указано в сообщении ЦАХАЛа в Telegram-канале.

7 июня Иран впервые с начала перемирия ударил ракетами по Израилю в ответ на атаки ЦАХАЛа по Ливану. Израильская армия ответила ударами по военным объектам в Иране. На следующий день Иран объявил о прекращении ударов по Израилю. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что операция против ливанской группировки «Хезболла» еще не завершена.

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