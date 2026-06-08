Нетаньяху заявил о продолжении операции Израиля против «Хезболлы»

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ливанской группировки «Хезболла» еще не завершена. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после заседания совета безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«Кампания против Ирана и "Хезболлы" еще не завершена. За последние 24 часа они пытались навязать нам новые условия, это недопустимо»,— заявил он (трансляцию вел телеканал I24). Господин Нетаньяху подчеркнул, что сейчас Иран и «Хезболла» слабее, чем когда-либо.

Вечером 7 июня Израиль нанес удар по южным пригородам Бейрута в ответ на ракетный обстрел северной части Израиля со стороны «Хезболлы». Затем Иран атаковал Израиль. Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам, а Израиль — отложить ответные удары.

Уже днем 8 июня израильский телеканал N12 со ссылкой на источник сообщил, что Израиль согласился прекратить удары по Ирану по просьбе США. Однако удары по югу Ливана продолжатся, сказал собеседник телеканала.

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