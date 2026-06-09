В Дагестане после взрыва перекрыт участок газопровода «Моздок-Казимагомед»

Взрыв на газопроводе в Дагестане 9 июня произошел между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщения о происшествии начали поступать в систему «112» в 19:45. По первоначальной информации, очевидцы сообщали о взрыве газовой трубы и вспышке. По уточненным данным, на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед диаметром 1200 мм произошло три взрыва с последующим факельным горением.

Высота пламени достигала 15 м. Для предотвращения дальнейшего распространения аварии специалисты перекрыли участок газопровода с 661-го по 718-й км. В МЧС сообщили, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

На место аварии были направлены подразделения пожарно-спасательных частей по повышенному рангу реагирования. В ликвидации последствий задействованы 25 человек и семь единиц техники, в том числе 12 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Причины, по которым произошел взрыв на газопроводе в Дагестане 9 июня, устанавливаются. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Валерий Климов