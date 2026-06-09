Ставропольские хозяйства закупают дизель на АЗС из-за проблем с оптовыми поставками

Сельхозпредприятия Ставропольского края начали закупать дизельное топливо на автозаправочных станциях из-за сложностей с приобретением необходимых объемов по оптовым каналам. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили участники аграрного и топливного рынков региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По словам главы КФХ «Сабынин Г. К.» Геннадия Сабынина, наиболее остро проблема проявляется у хозяйств, которые не смогли сформировать запасы горюче-смазочных материалов заранее и теперь вынуждены искать топливо непосредственно перед началом уборочной кампании.

«Нормальная ситуация только у тех, кто закупил топливо в декабре и январе. Тем, кто сейчас работает с колес, приходится тяжело. Топлива физически нет»,— рассказал фермер.

Как отмечают аграрии, в отдельных случаях приобретать дизельное топливо на АЗС оказывается проще и даже выгоднее, чем через традиционные оптовые каналы. При этом многие заправочные станции вводят ограничения на отпуск топлива. По словам участников рынка, нередко водителям продают не более 200 л дизеля за один раз, поэтому представителям хозяйств приходится совершать несколько рейсов для обеспечения работы техники.

Сложности с поставками подтверждают и на нефтебазах. На одной из крупных топливных баз региона «Ъ-Кавказ» сообщили, что отпуск дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям осуществляется только по предварительным заявкам и после заключения договоров. При этом предприятие не может полностью удовлетворить существующий спрос из-за ограниченных объемов поставок.

Участники рынка отмечают, что проблемы связаны не только с ростом сезонного спроса перед уборкой урожая, но и с сокращением предложения топлива. По словам председателя Союза работодателей АПК Ставропольского края Петра Коротченко, объемы дизельного топлива, выставляемые на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, за год сократились более чем вдвое.

Фермеры опасаются, что при сохранении текущей ситуации сложности с обеспечением топливом могут отразиться на ходе уборочной кампании. По данным аграриев, стоимость дизельного топлива уже достигла 100–110 тыс. руб. за тонну против примерно 72 тыс. руб. годом ранее, что дополнительно увеличивает затраты сельхозпредприятий в период полевых работ.

Валерий Климов