В Ростове на два дня запретят продажу алкоголя из-за выпускных

В Ростове-на-Дону в конце июня и начале июля временно ограничат розничную продажу алкогольной продукции. Запрет будет действовать в дни вручения аттестатов выпускникам школ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ограничения вводятся 27 июня, когда документы об образовании получат выпускники 11-х классов, а также 1 июля — в день вручения аттестатов девятиклассникам.

В указанные даты приобрести алкоголь в магазинах и других объектах розничной торговли будет невозможно. Ограничения предусмотрены областным законодательством и распространяются на дни проведения официальных массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.

Исключение сделано для предприятий общественного питания. Рестораны, кафе и бары смогут продолжить продажу алкогольной продукции в рамках действующих правил. Также ограничения не распространяются на магазины беспошлинной торговли.

Подобные меры в Ростовской области действуют ежегодно. Запрет на розничную продажу спиртного вводится в День знаний, на Последний звонок и в Международный день защиты детей.

Власти напоминают, что нарушение установленных ограничений может повлечь административную ответственность и штрафы для продавцов и владельцев торговых точек.

Валерий Климов