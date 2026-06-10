Комбинат сматывает удочки

В Петербурге с банкротного торга продают недостроенный рыбоперерабатывающий комбинат, в начале 2000-х претендовавший на звание самого крупного отраслевого предприятия в СЗФО. За право аренды земельного участка на Карпатской улице (южнее дома 14 корп. 1 лит. А) площадью 5,4 тыс. кв. м, а также сооружения под разведение рыбы площадью 1,5 тыс. кв. м планируется выручить 201,6 млн рублей. Степень готовности объекта составляет 85%. Торги пройдут на площадке «АРБбитЛот» 20 июля. Эксперты считают цену завышенной, а вероятность продажи лота при такой стоимости — близкой к нулю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В марте 2026 года Арбитраж Петербурга и Ленобласти признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В марте 2026 года Арбитраж Петербурга и Ленобласти признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Строительство рыбоперерабатывающего комбината на Карпатской улице в Купчино стартовало в 2006 году. Комплекс, по оценкам СМИ, стоимостью $1 млн на условиях субсидии в рамках нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса» реализовывала компания «Саопик» бизнесмена Олега Спирина. Основным инвестиционным условием строительства предприятия было требование перечисления в бюджет Петербурга $225 тыс.

В 2008 году ОАО «Банк ВЕФК» открыл «Саопику» кредитную линию в 250 млн рублей под 14% годовых. Залогом стало 100% уставного капитала фирмы. К осени 2008 года компания успела освоить 133 млн рублей, но банк, находясь тогда в трудном финансовом положении, прекратил выдачу денег. В свою очередь, комитет экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) по причине невозможности уплаты инвестором процентов и средств кредита прекратил субсидирование проекта. «Саопик» пытался чрез суд взыскать с ОАО «Банк "Открытие"» (правопреемник «ВЕФК»), но сделать этого не смог.

В 2012 году губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил постановление правительства о передаче права достройки предприятия ООО «Баркас», которым владел Игорь Спирин. СМИ называют его родным братом Олега Спирина. В конце июля 2024 года по иску генподрядчика строительства рыбокомбината ООО «Полигон» в отношении ООО «Баркас» было возбуждено производство по делу о банкротстве, а в сентябре того же года введена процедура наблюдения.

В марте 2026 года Арбитраж Петербурга и Ленобласти признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство. Требования кредиторов к ООО «Баркас» составляют более 60 млн рублей. Среди крупных цифр — 55,6 млн рублей от ООО «Гарант-А», которому перешли права на строительство от бывшего генподрядчика ООО «Промикс», и 6,2 млн рублей от городского комитета имущественных отношений (КИО).

По мнению гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, учитывая, что к продаже представлен не свободный ликвидный земельный актив, а связка из аренды на инвестусловиях, старого проекта и необходимости его доведения до юридически чистого ввода, вероятность продажи по стартовой цене близка к нулю. В текущих условиях реальная цена не превышает 100 млн рублей, причем профильным инвесторам актив точно не будет интересен и покупка приведет к перепрофилированию.

В целом время для покупки, с учетом вероятного до конца года планомерного снижения ключевой ставки Банком России, благоприятное, говорит управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Наиболее вероятно, по словам эксперта, приобретение территории и переоборудование недостроенного комплекса либо под производственное помещение другого назначения, либо под складские мощности с перспективой создания складского хаба.

Владимир Колодчук