Для купания в Анапе открыты 4,5 км пляжей

В Анапе для отдыхающих открыты около 4,5 км песчаных пляжей, а также все галечные участки побережья. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Для посещения уже доступны около 1 км пляжной территории в поселке Витязево, используемой детским курортом «Вита», оздоровительным комплексом «Жемчужина России» и курортами «Мираклеон». Еще 3,5 км открыты на участке от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Кроме того, отдыхающим доступны галечные пляжи от поселка Малый Утриш в направлении Центрального пляжа Анапы.

Власти также сообщили о завершении работ по восстановлению пляжей на участке между санаториями «Бимлюк» и «Рябинушка». В настоящее время продолжаются работы на территории от санатория «Рябинушка» до пляжа «Охта».

После отсыпки пляжных территорий завезенный песок проходит дополнительную обработку: его боронуют, рыхлят и просеивают для улучшения структуры и насыщения кислородом.

Вячеслав Рыжков