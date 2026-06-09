Долина попросила суд взыскать более 170 млн руб. с обманувших ее аферистов

Лефортовский суд Москвы зарегистрировал иск певицы Ларисы Долиной к четверым мошенникам, осужденным за обман артистки с недвижимостью. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосгорсуда. Размер иска превышает 176 млн руб., право на его удовлетворение утвердил Балашихинский горсуд Подмосковья в ноябре 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Лариса Долина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Певица Лариса Долина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В суд поступило исковое заявление Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основа Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением»,— указано в заявлении.

В конце апреля Балашихинский суд Московской области передал иск Ларисы Долиной о возмещении вреда на 114 млн руб. к обманувшим ее мошенникам в Лефортовский районный суд. Помощница судьи уточнила, что иск певицы будет рассматриваться по месту жительства. Об иске артистки к четырем участникам мошенничества стало известно в середине марта. Изначально госпожа Долина подала иск к аферистам на 176 млн руб., позднее снизила сумму требований до 114 млн руб. Судя по последним данным, артистка вновь решила повысить сумму требований.

В августе 2024 года певица заявила, что стала жертвой мошенников. По словам госпожи Долиной, под влиянием злоумышленников она продала квартиру в Москве за 112 млн руб. и отдала им деньги. После этого артистка отсудила недвижимость у покупательницы Полины Лурье. Однако в декабре 2025 года Верховный суд вернул право собственности новой владелице жилья.

Четверо фигурантов дела о мошенничестве в ноябре прошлого года получили тюремные сроки. Цырульникову приговорили к семи годам колонии и штрафу в 11 млн руб. Каменецкий был осужден на семь лет колонии строгого режима и получил штраф в размере 900 тыс. руб. Леонтьев и Основа получили семь и четыре года в колонии с аналогичным штрафом.